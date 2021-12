Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En duelo pendiente de la Jornada 4, el Sevilla y el Barcelona no aprovecharon para sacar un triunfo importante y firmaron un empate 1-1 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y si bien no es malo, no les sirve mucho para sus respectivas actualidades.

El conjunto sevillano pudo sacar más ventaja en el segundo lugar de la competencia y alejarse a 7 puntos del Betis, tercer puesto, y de paso ponerse a 3 unidades del líder del Real Madrid, el Barcelona por su parte, sigue lejos de la parte alta en la competición española.

Los Franjirrojos siguen arriba y supieron mantener el empate a pesar de tener un hombre menos ante un cuadro blaugrana que nota muchas caras bajo las órdenes de Xavi Hernández.

Con información de: mediotiempo.com