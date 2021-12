Antonio Tovar, ‘El Victorense’

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Valeria Maldonado Peña.-

El orgullo y amor por Ciudad Victoria y Tamaulipas son algo que Toño Tovar quiere transmitir a todas las personas que escuchen sus canciones, por esa razón, siempre que escribe lo hace pensando en la belleza y grandeza de la Capital. Y también por eso se hace llamar “El Victorense”.

Quien lleva varias décadas dedicando su vida a la música se define a sí mismo como “un cantante y compositor que quiere agradar al público con sus canciones, soy sencillo y muy sociable. Además, soy de Victoria de la Guadalupe Mainero”. Es así como Tovar se mantiene cercano a su público y a quienes apoyan su carrera artística desde sus inicios.

El interés por parte de Toño en la música se dio desde que era joven, específicamente en el año 1989, que fue la fecha en que recuerda entró en las instalaciones de la Casa del Arte de Ciudad Victoria, lugar en donde tomó un curso de música y estudió piano durante tres años. Fue en ese lugar, de donde han salido otros artistas locales, que “El Victorense” pulió sus habilidades y talento.

Después de su paso por la Casa del Arte, decidió iniciar a probar suerte en diversas agrupaciones. Porque tal y como se dice: “No hay mejor escuela que la vida” y fue así como fue parte de grupos musicales conocidos de la ciudad en donde solamente se involucró en el área musical, pues en esas épocas todavía no incursionaba en el canto; aún así esas experiencias le dieron herramientas para seguir con su camino dentro de la música.

“Solo tocaba, no amenizaba, no cantaba, hasta en el 2001 o 2002 fue cuando empecé con mi agrupación como cantante, y el marzo de 2003 empecé como compositor. La primera canción que escribí fue “Mi Estado de Tamaulipas”, que es un tema que me caracteriza porque soy victorense de corazón y estoy muy orgulloso de mi Estado”, comentó quien, desde hace unos años, se desempeña como solista.

Recordó que llegó a tener su propia agrupación en “donde los integrantes eran mis hijos, pero desde hace unos años se desintegró, se llamaba Grupo Yazhai, se formó en el 2002 y hasta el 2010 estuvimos activos; después de ahí me involucre como solista…participé por varios años para el ITCA en festivales y eventos culturales. También fui reconocido por la Conaculta por mi labor como cantante y compositor”. Y es que Antonio Tovar fue parte de varias ediciones del extinto Festival Internacional Tamaulipas.

Aunque hoy en día lleva su carrera como cantautor solista, lo cierto es que la música ya forma parte de su familia, pues sus hijos Gustavo y Carlos trabajan junto a él en la grabación y edición de sus videos musicales. Dichos trabajos pueden disfrutarse a través de su cuenta oficial de Facebook, Instagram y YouTube, en donde se le puede encontrar como “Toño Tovar”.

Entre algunos de los proyectos que vienen para “El Victorense” está el viajar a Colombia durante el mes de agosto, pues recibió una invitación para participar en un festival cultural. También seguirá buscando el “acomodar algunas canciones” con agrupaciones reconocidas de Mazatlán, algo en lo que estuvo trabajando antes de que llegara la pandemia, situación que “sí afectó bastante en lo que veníamos haciendo, todo se vino abajo, pero seguimos echándole ganas y vamos para adelante”.

LOS DATOS

Grupo Velcha grabó su primera canción “Jamás me cansaré de ti” en 2019.

Obtuvo un tercer lugar en un concurso de composición por “Señora de experiencia”.

Grupo Fingido grabó el tema “Me libero de todo”, el video se estrenó este 2021.