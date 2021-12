El Truco sigue apretando tuercas…

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Ahora veamos que está pasando en el PAN, donde como considera Luis “Cachorro” Cantú, en su partido, sostiene, nadie puede escatimar el esfuerzo de todos los que han alzado en distintos momentos la mano, como fue el caso de al menos tres claros aspirantes.

Vicente Verástegui, el evidente líder de la contienda interna apretando tuercas; Gerardo Peña Flores, ya sumado al TXT, y Jesús Nader, quien está haciendo su esfuerzo, aunque en lo que se ve habría bajado ya la cortina, chiquita, pero cortina al fin, insisto, porque pues lo que se ve no se juzga.

En este sentido, ya aplicada la pomada, Chucho y Gerardo seguramente tendrán un papel muy importante y serán bastiones en la organización y pilares en la operación. Por lo mismo, vamos a estar atentos a la foto de unidad que pronto seguro se va a registrar ya “sin el rostro estresado” del porteño.

Pero los tres, en una ruta de esperar la entrega el próximo lunes de lo que será el documento de coalición del PAN, del PRI y del PRD ante las autoridades electorales, y como nos explicó el dirigente panista, de ahí a esperar que hasta el 15 o antes, si así se determina, se descubra lo que está a la vista de todos.

En tanto:

1.- De una vez les comento, todo lo que estemos escribiendo deberá -en lógica-, cambiar cuando la sociedad asimile los nombres ya descubiertos y el bebé azul formalizado correrá duro para finales de enero, cuando ya se depejen las nieves de enero, como en la de Chalino Sánchez.

(Y todos en coro: “Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa’ ver si cambiabas, y tú, ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la Virgen y luego casarnos, sería lo primero”.)

2.- Deberemos esperar quizá 90 días para asumir con mayor certeza, el cómo realmente van las cosas. Si se afianza el 2 a 1 que se presume en las encuestas de Morena versus PAN, si es firme, junto al PT y al PVEM. Si las tendencias se consolidan o se modifican.

3.- Que sospecho, seguro van a variar… se van a polarizar y el PAN, PRI y PRD puedan ser una sorpresa acomodadas todas las piezas, con sus aliados de todos los colores y sabores. Así que tranquilos, que en el juego de escenarios todo se estará moviendo.

4.- Hablamos de algo que es lógico, la diferencia se reducirá o aumentará por la fuerza de la operación y capacidad organización política. Por eso es que la guerra de encuestas que hoy disfrutamos, pasará a otra de mayor intensidad.

Con encuestas que confiamos, sean más allá de preguntas robotizadas, verdaderos estudios que nos ayuden a conocer cómo van las cosas. Para que la sociedad tenga elementos, que ahora sí marquen una tendencia más allá de la percepción financiada.

5.- Pero no adelantemos vísperas, que, como dice el adagio, “lo mejor está por venir” y estaremos en los meses que vengan de salto en salto y con altas dosis de especulación, pero donde el error de todos, siempre es el confundir los deseos personales con los de la colectividad.

Total: “En política, querido mío, y vos lo sabéis tan bien como yo, no hay hombres, sino ideas; no sentimientos, sino intereses; en política no se mata a un hombre, sino se allana un obstáculo”. Alejandro Dumas.

LO MEJOR DE CADA CASA…

Y también en el tema por separado, es el de trabajo que están realizando por esta época las titulares del Sistema DIF, no solo de Tamaulipas sino de cada uno de los municipios de la entidad y en esta parte va de mi parte todo mi respeto y reconocimiento.

Miles de juguetes, cobijas, comida caliente está en proceso de integración por todas las jefes del DIF, y en esta tarea destaca la señora Rosa Elena Martínez Luque, de Altamira, cuya tónica está en mención aquí porque su esfuerzo también está dejando huella más allá de los programas institucionales.

DEL CUARTO PISO.- Y claro que esto, aunque parece de fantasía, es una verdad interesante. Me refiero a que la Diócesis de Tampico está revisando una amplia lista de sacerdotes que puedan ser capacitados como exorcistas.

Y en el este sentido, encabezados por el obispo José Armando Álvarez Cano, se espera que tras la selección de curas, pronto los elegidos puedan realizar los exorcismos que sean necesarios.

Conozco a un sureño que necesita que le saquen los demonios…

NOSTRA POLÍTICA.- “Si hubiera una nación de dioses, estos se gobernarían democráticamente; pero un gobierno tan perfecto no es adecuado para los hombres”. Jean Jacques Rousseau.

