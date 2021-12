Películas mexicanas que todos debemos ver

Tiempo aproximado de lectura: 7 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (Agencias)

El cine mexicano está atravesando uno de sus mejores momentos. La pandemia cambió el calendario de estrenos en todo el mundo y nuestra cartelera no fue la excepción, pero, a pesar de todo, se estrenaron algunas de las películas mexicanas más destacadas.

Por acá, como parte del cierre de este 2021, presentamos una lista con algunos de los títulos más importantes que se estrenaron este año y dónde puedes verlas, si es que aún no lo has hecho. Claro, hay algunas de ellas que no están disponibles en las plataformas de streaming, pues aún no se han estrenado de manera comercial.

COSAS IMPOSIBLES

Dirección: Ernesto Contreras

Donde ver: YouTube (en renta)

El cine de Ernesto Contreras se encuentra en un punto medio dentro de la filmografía nacional, y sus películas siempre destacan entre comedias que apuntan a lo comercial y cintas que retratan la cruda realidad de México. Por eso, “Cosas imposibles” está en esta lista.

Aquí conocemos a Matilde, una mujer víctima de violencia física y psicológica, que después de la muerte de su esposo sigue atormentada por su presencia. Pero es cuando conoce a Miguel, un joven que vende drogas en la unidad donde viven, que la vida de ambos da un giro de 180 grados. Los dos se descubren en el miedo, la soledad y la necesidad de encontrar un refugio emocional que los ayude a liberarse.

EL HOYO EN LA CERCA

Dirección: Joaquín del Paso

Donde ver: No disponible

En la pasada edición de 2021 del Festival Internacional de Cine de Morelia, en competencia, se estrenó “El hoyo en la cerca” de Joaquín del Paso, una de las películas más fascinantes de este 2021, a partir de la forma en la que explora las formas en las que se revela la cultura machista entre preceptos religiosos, instituciones educativas privadas, abuso sexual, racismo y más.

La película nos presenta a un grupo de adolescentes que van a un campamento de verano como parte de las actividades de su escuela, una institución prestigiosa donde van los hijos de políticos y empresarios en México. Este campamento se encuentra en medio de una zona marginada, por lo que el sentimiento de “miedo” está presente entre los jóvenes.

Un día, durante un paseo por el bosque, descubren que hay un hoyo en la cerca. Pero más allá de ser una amenaza real, se trata de un mecanismo de manipulación por parte de los profesores y tutores como parte su educación en camino a convertirlos en los próximos líderes del país. Es decir, convertirlos en hombres sin escrúpulos.

ESTACIÓN CATORCE

Dirección: Diana Cardozo

Donde ver: (no disponible)

A veces las películas que tienen un mayor impacto son las más simples. Y eso lo sabe Diana Cardozo, la directora venezolana que lleva un buen rato dentro del cine mexicano, sobre todo como guionista de cintas como “La vida precoz y breve de Sabina Rivas” (2012). Este 2021 estrenó “Estación catorce” en el FICM.

En esta película, el protagonista es Luis, un niño de siete años que descubre el mundo en medio de situaciones de violencia. Luis vive con sus papás, su abuelita y su perrito, y en medio de un entorno familiar frágil derivado de la pobreza, tiene su primer acercamiento con la muerte. El filme es una mirada simple, pero tierna y certera, sobre la experiencia de las distintas formas de violencia ante los ojos de un niño o una niña.

LA CIVIL

Dirección: Teodora Mihai

Donde ver: (no disponible)

En 2014 encontraron el cuerpo sin vida de Karen. Su mamá, Miriam Rodríguez, decidió que le haría justicia a su hija, ante la indiferencia de las autoridades. Esta mujer comenzó su propia investigación con la que fue cazando a los asesinos de su hija, sólo para descubrir que, si no era por ella, nunca habría dado con su paradero.

Este 2021 se estrenó “La civil”, el debut como directora de la rumana Teodora Mihai, quien escuchó de voz de Miriam su historia y decidió plasmarla en la pantalla grande con el protagónico de Arcelia Ramírez. Aquí le da vida a Cielo, madre de una chica secuestrada que, tras efectuar varios pagos por el rescate, decide tomar el asunto en sus manos.

En su desesperación, Cielo acude a los militares por ayuda, quienes la utilizan como una especie de vigilante para dar con los extorsionadores y los líderes del crimen en el pueblo donde vive (al norte de México). La civil tuvo su premier en Cannes, donde recibió una ovación de ocho minutos.

NOCHE DE FUEGO

Dirección: Tatiana Huezo

Donde ver: Netflix

Sin duda, la película más importante de este 2021 dentro del cine mexicano es “Noche de fuego”, la primera ficción de Tatiana Huezo bajo la producción de Nicolás Celis. Después de su paso por Cannes, y el lugar que ocupa dentro del catálogo de Netflix, esta cinta se convirtió en la elegida para representar a México en la carrera por los Oscar 2022.

“Noche de fuego” está basada en la novela “Prayers for the Stolen” de Jennifer Clement para presentarnos a Ana, una niña que vive en la sierra de Guerrero junto a su madre, en un pueblo que es habitado en su mayoría por mujeres ante la ausencia de hombres, pues la mayoría se va en busca del “sueño americano”, otros son obligados a entrarle al narco y muchos más están muertos.

Ana tiene dos amigas, María y Paula. A las tres les cortan el cabello y ayudaron a sus madres a cavar un hoyo entre las milpas. ¿La razón? Evitar, o mejor dicho retrasar, lo inevitable: al ser mujeres, están condenadas a la fatalidad en un entorno lleno de violencia machista. Es así como Ana y sus amigas tienen que crecer entre el miedo.

NUDO MIXTECO

Dirección: Ángeles Cruz

Dónde ver: (no disponible)

El paso de actores y/o actrices a directores siempre es interesante. Algunos no logran traducir su misma energía en la dirección, mientras otros triunfan en las presentaciones de historias que generalmente les resultan personales, y por lo tanto, importantes. Tal es el caso de Ángeles Cruz, quien debutó este 2021 con su largometraje “Nudo mixteco”.

Nudo mixteco compitió en el Festival Internacional de Cine de Morelia este año donde se llevó Mejor Guion y el Premio del Público. La película es un retrato de la violencia sistemática que viven las mujeres indígenas en una pequeña comunidad de Oaxaca. Sin embargo, la película es tan sutil en la forma en la que retrata a sus personajes, que de manera inmediata se convierte en una historia universal.

SELVA TRÁGICA

Dirección: Yulene Olaizola

Donde ver: Netflix

Después de su paso por Venecia, Yulene Olaizola logró estrenar “Selva trágica” este 2021 y se convirtió en una de las producciones que se deben ver para comprender el lugar en el que se encuentra el cine mexicano en este momento. El film nos presenta a Agnes, una joven de Belice que huye de un matrimonio arreglado, y lo hace recorriendo la espesa selva y su frontera con México.

Después de perder a sus dos acompañantes, se encuentra con un grupo de trabajadores del chicle que primero la toman como un tesoro, pero mientras su deseo se hace más grande, comienza a hacerse presente la inmensidad de la naturaleza. La presencia de Agnes y el deseo desmedido y violento de los hombres despiertan a Xtabay, una antigua leyenda maya de la selva que habla sobre un demonio mujer que seduce a los hombres, los confunde, y los mata.

SIN SEÑAS PARTICULARES

Dirección: Fernanda Valadez

Donde ver: YouTube (en renta)

Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, fue la película más destacada de 2020 en nuestro país. Se llevó el gran premio en el FICM y en los Arieles arrasó entre las categorías más importantes. Finalmente, después de meses de espera, la película se estrenó este 2021 en algunos cines del país y es tan importante, que la volvemos a meter en la lista de lo mejor de nuestra filmografía.

Esta película nos presenta a Jesús, un chico de 15 años que vive en Guanajuato junto a su madre con quien trabaja en el campo. Un día, este le dice a Magdalena que se irá junto a su mejor amigo a Estados Unidos. Dos meses después de su partida, nadie sabe nada de ellos, por lo que su madre emprende un viaje hacia la frontera para encontrarlo.

Durante su viaje, Magdalena se encuentra con Miguel, quien acaba de ser deportado. El trabajo de Mercedes Hernández es brutal al interpretar a una mujer que se sume en paisajes de silencio que revelan una realidad aterradora. El final de “Sin señas particulares” es uno de los más impresionantes en nuestra filmografía.

SUNDOWN

Dirección: Michel Franco

Donde ver: (no disponible)

Después del polémico éxito de Michael Franco con “Nuevo orden”, el director mexicano regresó este 2021 (a Venecia) con “Sundown”, película en la que vuelve a trabajar con Tim Roth y que suma en su elenco a Charlotte Gainsbourg. Aquí nos presenta a Neil, un hombre soltero y sin preocupaciones que se encuentra de vacaciones en Acapulco.

Neil forma parte de una de las familias más poderosas y ricas del Reino Unido, y cuando debe volver a su país natal tras la muerte de su madre, decide quedarse en tierras mexicanas. Alejado del lujo, conoce a Berenice, quien atiende una tiendita y con quien comienza una relación romántica.

TE LLEVO CONMIGO

Dirección: Heidi Ewing

Donde ver: YouTube (en renta)

A finales de 2020, se comenzó a escuchar el rumor, bastante fuerte, de que Armando Espitia podía entrarle a la carrera de los Oscar por su personaje de Iván en Te llevo conmigo de Heidi Ewing. Aunque no pasó, el personaje de Espitia se convirtió en uno de los más destacados tras el estreno de la cinta este 2021.

Iván es un aspirante a chef que trabaja en una cocina en Puebla como lavalozas. Mientras busca una oportunidad de crecer para poder mantener a su hijo, conoce a Gerardo, con quien comienza una relación en secreto durante la década de los 90. Cuando Iván, oriundo de la Ciudad de México, decide irse a Estados Unidos en busca de una nueva vida, debe encontrar la manera para continuar su relación con Gerardo.

“Te llevo conmigo”, estrenada en Sundance con mucho éxito, está basada en una historia real, y nos muestra un relato de amor y paciencia, pero también de nostalgia, separación, anhelo, familia y resiliencia. También se debe destacar el trabajo de Christián Vázquez como Gerardo.

TE NOMBRÉ EN EL SILENCIO

Dirección: José María Espinosa de los Monteros

Donde ver: (no disponible)

Al momento en el que Mirna Heredia encontró a su hijo, ya había localizado otros 90 cuerpos. Ella es fundadora y líder de la colectiva las Rastreadoras del Fuerte, conformado por madres (en su mayoría) que buscan a sus tesoros. Ellas y ellos caminan sobre muertos, perdidos, esperando ser reconocidos por su nombre y no como una cifra incierta.

“Te nombré en el silencio” de Juan Pablo Espinosa, es una película tan dolorosa, como necesaria. Este grupo tiene un lema que es “Buscarlos hasta encontrarlos”, porque Mirna y otras madres reconocen que su tragedia no tiene nombre, pero encontrar a sus hijos, hijas, esposos, esposas, madres o padres podría ser el inicio de una sanación.

UNA PELÍCULA DE POLICÍAS

Dirección: Alonso Ruizpalacios

Donde ver: Netflix

En la edición de la Berlinale de 2021 se presentó en competencia “Una película de policías”, el más reciente largometraje de Alonso Ruizpalacios. Él es uno de los directores más importantes en nuestro país y su película es una de las más destacadas de este año en un nivel que no es usual.

La cinta ya entró a la contienda del Oscar a Mejor Documental, y vaya que tiene oportunidad. Se trata de un ejercicio de investigación y fílmico tan innovador, que resulta sorprendente llegar al final, y sabemos que un factor sorpresa, en términos de narrativa, no es tan común entre los documentales.

Aquí conocemos a Teresa y Montoya, una pareja dentro y fuera de una patrulla de la Ciudad de México que protagonizan actos de corrupción, al mismo tiempo que son víctimas de una institución que le falla tanto a los ciudadanos como a sus policías.