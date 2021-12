Prudencia política ante veto de Gobernador: PRI

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

CIUDAD VICTORIA.- Ante el llamado a la desobediencia civil que hizo el representante del Partido del Trabajo en el Cabildo local Alejandro Ceniceros Martínez, el regidor Horacio Reyna de la Garza pidió prudencia política “ante la nueva realidad democrática” que vive el Estado.

En sesión de Cabildo, el también Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI señaló; “estamos en una nueva realidad democrática y esta nueva realidad democrática, ese veto del Gobernador es algo que está en la Constitución y que permite al Poder Ejecutivo tener una herramienta constitucional de decir ‘no estoy de acuerdo en esto que se aprobó'”.

En todo caso, dijo Reyna de la Garza, habría que ver las observaciones que el Ejecutivo estatal hizo al Fondo de Capitalidad para poder emitir una postura.

“Habría que ver las observaciones, yo no las he visto, no sé si alguien las ha visto para poder tener el comentario hasta de llamar a la desobediencia civil, a mí me parece excesivo”.