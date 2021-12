‘Sing 2’ te hará cantar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

LOS ÁNGELES, EU., diciembre 21 (Agencias)

El cantante Paul Davis Hewson, mejor conocido como Bono, debutó como actor de doblaje en la cinta animada “Sing 2: Ven y canta de nuevo”. La película se estrena en las salas de cine de México este fin de semana.

Quien lleva 45 años siendo el vocalista de U2, prestó su voz para el personaje de un viejo león llamado Clay Calloway, que debido a la muerte de su esposa ha desaparecido de la escena musical en la que era una leyenda.

“Al principio quería hacer una voz como la de Jack Nicholson, pero el director me dijo, es muy gracioso, pero ese no es Clay, así que tienes que encontrar su voz. Hallé ese tono de voz que se escucha en la película”, contó Bono en la promoción del filme.

Bajo la dirección de Garth Jennings, quien dirigió hace cinco años la primera entrega de “Sing”, Bono no sólo se sumó al elenco vocal en inglés, sino que junto a su banda creó el tema “Your Song Saved My Life”, que forma parte del soundtrack.

Asimismo, dentro de las sorpresas que ofrece la película, se encuentra el dueto que hacen Bono y Scarlett Johansson del corte “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of”, una colaboración que ha llamado la atención de millones de fans de la cinta animada.

“Me aferro a esa canción con mucha fuerza. Cuando conocí a Scarlett hace años, era una niña obsesionada con la música y para mí ella es más que una profesional”, dijo Bono. Por su parte, Johansson compartió que quedó fascinada al cantar con el líder de U2.

“Estábamos encerrados por la pandemia y todo era tan surreal que dije: ‘ok, claro’ cuando me lo comentaron. Después entré al estudio de grabación para hacer mi parte y en mi mente pensaba que iba a cantar como en un karaoke, sin pensar que iba a ser un dueto”, contó.

VOCES EN ESPAÑOL

En la versión doblada al español de esta película se tendrán las voces de Benny Ibarra como el koala Buster Moon, a las hermanas Hanna y Ashley de Ha*Ash como la cerdita Rosita y el puercoespín Ash, así como a Roger González que le da vida al gorila Johnny.

A todos ellos, que trabajaron hace cinco años en la primera cinta, se suman el cantante Chayanne, quien prestó su voz para el león Clay Calloway y Vadhir Derbez, quien le da vida al toro vanidoso Darius.