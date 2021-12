Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (Agencias)

Ya cuenta con su primer tráiler una de las películas más esperadas para el próximo año, que es la de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cinta que será la segunda de este superhéroe y la primera en estrenarse del Universo de Marvel en 2022.

Luego de su participación en Spider-Man: No Way Home, en la cual también apareció un teaser de la nueva película al final de los créditos, el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch vuelve en su entrega en solitario que promete ser espectacular.

AQUÍ EL TRÁILER SUBTITULADO EN ESPAÑOL

En el avance hay grandes noticias para los fanáticos del MCU, pues se da el regreso de algunos personajes como Wanda Maximoff, mejor conocida como la Bruja Escarlata, y se profundiza en el concepto del multiverso, un término que comenzamos a ver en WandaVision y No Way Home.

Incluso, Dr. Strange se encuentra la versión malvada de sí mismo, conocida como Doctor Strange Supreme, personaje que apareció en el cuarto episodio de la serie animada What If…?, que le dice: “Las cosas se salieron de control” y antes de eso se escucha una voz que enuncia “Lo siento, Stephen. Espero que entiendas que la mayor amenaza para nuestro universo eres tú”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS?

Fecha: 5 de mayo de 2022

La cinta dirigida por Sam Raimi, responsable de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, se estrenará el próximo cinco de mayo de 2022 y, según varias filtraciones, podría contar con el regreso de diferentes personajes, que van desde los X-Men hasta los 4 Fantásticos.