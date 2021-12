Kunno responde a criticas tras tratamiento estético

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Kunno dio a conocer a través de sus diferentes redes sociales que se sometió a un nuevo tratamiento estético, por el cual, lucía con vendajes en su mandíbula.

Los internautas criticaron al influencer, pues señalaban que ya tenía una obsesión con los procedimientos para cambiar su imagen.

Otros tantos mencionaron que ya hasta había cambiado la expresión de su rostro, pues en uno de los vídeos que publicó, dejó ver que no podía sonreír. Ante las críticas que recibió, el tiktoker decidió defenderse y hasta tomó con humor algunos memes que han realizado los usuarios utilizando fotografías de él.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el influencer señaló que siempre le inventaban chismes, por lo que prefería reírse y aclarar lo ocurrido, pues dejó en claro que no podía sonreír porque tenía una parte de la boca dormida.

“Ya vi que hay gente que anda hable y hable, dice y dice, porque yo tampoco me di a explicar. Cuando yo les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco. Ustedes de 10 chismes míos, nueve los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme, o sea, llevo dos semanas y esto es de tres meses”, mencionó.

Kunno explicó otros detalles sobre los vendajes que tenía en la cara.

“Ya no se usa esa tecnología, ya se usa esto, el vendaje, es mejor porque el otro te saca fibrosis. Información que cura”, señaló.

Además, en otro vídeo, el tiktokter responde a quienes lo compararon con Thanos, villano que aparece en las producciones de Marvel Comics.

“Qué grosero, no estoy tan barbuda, estaba hinchada pero no tanto”, finalizó.

https://www.tiktok.com/@.kunno/video/7044308410698976517?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.telediario.mx%2F&referer_video_id=7044308410698976517&refer=embed

Con información de: milenio.com