CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (Agencias)

El Multiverso se expande… y no solo en Marvel. En la otra acera, la de DC comics, también se mueven, y mucho, los proyectos con diferentes versiones de sus personajes más emblemáticos. Uno de los que volverá será el Batman de Michael Keaton, cuya presencia ya está confirmada en la película de The Flash, y que también aparecerá en otra producción de DC/Warner Bros.

Según ha anunciado el estudio en una nota de prensa, el elenco de la película de Batgirl, cuyo estreno está previsto en principio directamente en la plataforma de streaming HBO Max, incluirá a Michael Keaton.

En la lista de reparto oficial distribuida por Warner, Michael Keaton figura entre los artistas que participan en el filme, aunque no se especifica si volverá a interpretar su papel de Batman, pero sería lo más probable. También es importante tener en cuenta que el comunicado de prensa incluye la frase “Los créditos no son definitivos y las fechas están sujetas a cambios”, por lo que aún existe la posibilidad de que, finalmente, Keaton no participe en el filme.

Batgirl, que se está filmando actualmente en Escocia, seguirá las aventuras de Barbara Gordon (Leslie Grace), la hija del comisionado Gordon (J.K. Simmons, que retoma así su papel de la Liga de la Justicia), quien asume el manto de Batgirl. La película también presenta a Brendan Fraser como el villano Firefly y Jacob Scipio en un papel aún no revelado.

Actualmente, la película dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah no tiene una fecha de estreno fijada, pero se espera que se lance para finales de 2022 o principios de 2023.

Keaton ya está listo para hacer su debut en el DCEU en la película The Flash, que llegará a los cines en noviembre del próximo año. Un filme dirigido por Andy Muschietti, protagonizado por Ezra Miller y que contará al menos con dos versiones de Bruce Wayne, la de Keaton y la Ben Affleck vista en Liga de la Justicia o Batman v Superman.