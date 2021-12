¿Pizarro a Rayados?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (Agencias).-

Los rumores del regreso de Rodolfo Pizarro a Liga MX son muy fuertes, hay quienes escriben su nombre en la plantilla de Chivas y otros en su regreso a Rayados; ante esto, aficionados albiazules se han emocionado, manifestando que el regreso de este elemento a la Pandilla sería un gran aporte.

Sin embargo, es de recordar que el Monterrey no quedó del todo contento, ya que Inter Miami pagó la cláusula de rescisión de contrato por 12.5 millones de dólares, lo cual no fue considerado lo justo para los regios, por lo que demandaron ante FIFA asegurando que Pizarro se había ido sin causa justificada, pero el TAS dio la resolución a favor del equipo de la MLS.

Ahora, después de casi dos años, el técnico de Rayados, Javier Aguirre, no quiso ahondar en ese rumor sobre el posible regreso de Pizarro, pero sí respondió que esa respuesta la tiene su directiva. Por lo pronto, este timonel dice no necesitar refuerzos.

“Esa pregunta tiene que ir dirigida a Carlos Vela o Duilio Davino, yo me dedico a entrenar a los jugadores que tengo, estoy feliz con los cuates que tengo aquí sanos, con mucho optimismo”.

“Peor no nos puede ir, no hay Olimpiadas, no hay Copa Oro, no hay Copa América, no hay tantos viajes, el riesgo de lesiones se minimiza, solo hay Eliminatorias, hay menos viajes, en ese sentido estaremos más descansados y menos lesionados. Pienso que todo el plantel, todo mundo, merece una revancha, una segunda oportunidad”, dijo Aguirre, luego de que en el torneo pasado se quejara de tener un plantel incompleto por lesiones o convocatorias.

“Empezamos con todos, estamos 28 aquí, salvo Stefan (Medina) que hizo trabajo alterno para evitar recaídas, que fue el último que quedó lesionado, a él se le cuidó un poco”, indicó el Vasco y así fue como culminó la pretemporada en Cancún.