Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Alejandro Rojas Díaz Durán, puso en duda el resultado de las encuestas con las que el senador, Américo Villarreal Anaya, fue electo candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas.

“No es posible que Rodolfo (González Valderrama) haya quedado en el quinto o sexto lugar y que Olga Sosa este por arriba de él” dijo en un video subido en sus redes sociales, con el cual descalificó el método de las encuestas para elegir candidato.

“Las encuestas no reflejan la voluntad de la gente sino la decisión de imposición de los dirigentes, que cubren con este método una supuesta decisión democrática. Lamentablemente cuando revisamos las encuestas vemos muchas contradicciones. Esos resultados no se los cree ni Santa Claus” señaló.

Recordó que se han dado casos en que las encuestas definieron a los candidatos presuntamente mejor posicionados, pero terminaron perdiendo, como ocurrió en las pasadas elecciones en Nuevo León y San Luis Potosí.

“El método de las encuestas es totalmente antidemocrático, y además no otorgan ni legitiman la voluntad popular” reiteró.

Aseguró que cumplirá su palabra de apoyar al que resultó candidato, pero lanzó una serie de advertencias a Américo Villarreal Anaya.

“Le señalé con claridad que cuenta con mi apoyo pero le deje claro que el triunfo va a depender de que convoque a la unidad, pero no de los dientes para afuera, porque Cabeza de Vaca no se va a tentar el corazón. Si quiere ganar la gubernatura debe sumarnos a todos, a líderes, alcaldes y a todos, pero se tiene que sentir, que palpar” sentenció.

“En Tamaulipas tenemos muchos líderes. Ahí está Rodolfo González Valderrama, Maki Ortiz Domínguez, Adrián Oseguera, y su servidor, que les guste o no tenemos una voz que haremos valer porque atrás hay mucho pueblo que se identifica con la cuarta transformación” refirió.