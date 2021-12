En riesgo regreso a clases por ómicron

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tam.-

La variante ómicron de covid-19 ha puesto en riesgo el regreso total a clases presenciales previsto por la SET para el mes de febrero, admitió Magdalena Peraza Guerra, representante del Gobierno del estado en el sur de Tamaulipas.

En este contexto, la secundaria número seis de Tampico “Ignacio Ramírez” mandó una circular a los padres de familia para informar que el regreso a clases programado para el diez de enero quedó suspendido hasta nuevo aviso.

Al respecto, la funcionaria estatal aseguró que la reapertura total de las escuelas de nivel básico se verá afectado solamente si hay un repunte de casos por covid-19 y su variante de Ómicron.

“Si no tenemos un repunte de casos no habrá problema; sin embargo, si hay un repunte importante de casos con esta nueva variante sí habrá motivo para que algunas escuelas no se aperturen”, dijo la Peraza Guerra según un portal informativo de la capital del país.