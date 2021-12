Piden ‘no combinar’ el alcohol y el volante

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- “Para que no se les atraviesen los postes” en esta Nochebuena, el secretario de Servicios Públicos Mauricio Valdez Sánchez hizo un llamado a la población a no combinar el alcohol con el volante.

Durante la segunda semana de diciembre, la Secretaría de Servicios Públicos de Victoria registró el derribo de siete postes de luz, lo que representa el 35 por ciento del total de estos incidentes reportados desde octubre, señaló Mauricio Valdez Sánchez.

El funcionario destacó el incremento de accidentes donde han sido derribados postes de alumbrado público.

En ese sentido, el Secretario de Servicios Públicos invitó a manejar con precaución ya que la reposición de toda una estructura oscila entre 25 a 30 mil pesos.

Todos los accidentes donde los postes han resultado dañados, detalló, han sido ocasionados por personas conduciendo algún vehículo en estado de ebriedad.

“Un poste como del 17 ya con lámpara, chocas y revienta el circuito eléctrico, revienta cable, entonces es mucha reparación”.

“Va de 25 mil a 30 mil pesos”, agregó.

Valdez Sánchez refirió que al responsable de un accidente donde un poste de alumbrado público resulte dañado no se les devuelve el vehículo hasta que cubra el costo total de la reposición del poste y reparación de alumbrado.

Cabe señalar que en lo que va de la presente administración municipal, se ha registrado el derribo de 20 postes de alumbrado público, de los cuales sólo en diez de los casos se han cubierto los daños materiales originados por el accidente, mientras que cinco más están en trámite.