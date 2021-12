Julio César Chávez Jr da gran donación a hospital por Navidad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Julio César Chávez Jr dio muestra de su lado humano en este fin de año y es que dio a conocer que con motivo de la Navidad, acudió al Hospital Pediátrico de Culiacán, Sinaloa, para hacer una donación para el personal que ahí labora y para los niños que son atendidos en el nosocomio.

El hijo de El Gran Campeón Julio César Chávez, dio a conocer en sus redes sociales dicha aportación, destacando que lo más importante para él fue pasar tiempo con la gente que labora en el lugar y con los niños que buscan recuperar su salud.

“Me tocó ir al Hospital Pediátrico de Culiacán. Regalé lo más importante, tiempo a niños y sus padres de todo corazón. Después dinero para las medicinas, juguetes, comida. Lo más importante es que lo hicimos de para Dios y para quienes realmente lo necesitan, es de parte nuestro señor Dios que nos mandó estas bendiciones”, escribió el pugilista en redes sociales.

No obstante, Julito no dio a conocer la cantidad económica que donó al Hospital Pediátrico de Culiacán, aunque no hay duda de que el gesto realizado es digno de reconocerse.

Instagram will load in the frontend.

Con información de: mediotiempo.com