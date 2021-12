Así anda el humor social en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Oscar Pineda

Parafraseando a los políticos y politólogos, el humor social, en esta temporada, anda entre malo y muy malo.

Si bien en cada región de Tamaulipas el humor de la población es diferente, de acuerdo a las condiciones en que viven, podríamos decir que en general hay un cierto desánimo de la gente con respecto a la política.

Hoy abordo este tema porque me parece relevante, considerando que estamos inmersos en un proceso electoral de suma importancia para entidad.

Aprovechando que la carga de trabajo disminuyó un poco, he tenido oportunidad de conversar con muchas personas en los últimos días y me he percatado de que la mayoría no quiere saber nada de política ni de políticos.

Algunos, a quienes incluso les gusta la grilla, me han dicho que existe un desencanto entre la población porque sienten que hasta ahora muy poco ha cambiado para bien en sus ciudades.

Si acaso un sector de la población, como son los adultos mayores, se sienten contentos con el desempeño del Gobierno federal, el grueso de la población, es decir, la clase media, se sienten molestos.

Habrá quienes dirán que el dato es impreciso, porque la popularidad de AMLO en Tamaulipas, según la encuesta que hizo MORENA para elegir a su candidato, le daba una calificación apenas arribita del seis.

Sin embargo, habría que ver hacia atrás, un par de años cuando menos, la calificación del Presidente andaba aruñando el ocho. Dos puntos, en cuestión de calificación, representan mucho, pues mientras hace dos años estaba más que aprobado, hoy apenas pasa de panzazo.

El Gobierno del Estado no se salva del mal humor social, la gente se siente molesta, principalmente en Ciudad Victoria, en donde no se ha visto mucho de parte del gobierno de los vientos del cambio.

Victoria es una ciudad que depende en gran medida de la burocracia y del comercio, y ambos sectores han estado oprimidos desde hace cinco años.

A los trabajadores estatales les cortaron las compensaciones y por ende se desplomó el poder adquisitivo en la ciudad, obvio también cuentan la gran cantidad de personas que se quedaron sin trabajo con el cambio de gobierno.

A las empresas locales dejaron de comprarles para darle acceso a compañías o negocios de Reynosa e incluso de Guanajuato.

En cuanto a los municipios, la imagen que tienen los ciudadanos es que los Ayuntamientos no hacen nada porque están quebrados u obesos con tantos trabajadores y aviadores.

Así las cosas, no podemos esperar que haya un buen humor en la población, cuando en cada cuadra caes en decenas de baches y en el tema de la economía de las familias simplemente el dinero no alcanza para nada.

EL PERSONAJE

Vaya crecimiento que ha tenido LUIS DONALDO COLOSIO hijo, actual presidente municipal de Monterrey, Nuevo León.

Los que saben aseguran que el hijo de Colosio Murrieta podría convertirse en el candidato más fuerte al gobierno de México en el 2024.

Lo que sí me queda claro es que LUIS DONALDO está disfrutando su momento como uno de los políticos jóvenes con mayor proyección a nivel nacional.

En Monterrey la gente lo aprecia porque es un personaje que mantiene sus hábitos de siempre, maneja su vehículo por toda la ciudad para detectar personalmente los problemas, atiende a todos sin excepción.

POSDATA

Desde aquí le mando un fuerte abrazo y mi solidaridad a mi amigo del alma EDGAR RAMÍREZ, por el sensible fallecimiento de su señora madre. Mi hermano, estoy contigo y con tu familia.