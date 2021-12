Innecesarias, las denuncias penales por revocación de mandato: AMLO

Debe ser la Corte, el poder judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva, no penalizar nada, creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse.