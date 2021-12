Aprovechan descuento para tramite de licencia para conducir

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Ciudad Victoria.- Aprovechando el descuento del 50 por ciento, cada día alrededor de 200 personas están realizando el trámite para obtener la licencia de conducir ante la Oficina Fiscal del Estado, afirmó su titular Raúl Eduardo Monge Castillo.

“La afluencia más o menos estamos realizando alrededor de 200 licencias diarias”.

Señaló que lo que son trámites para control vehicular “está tranquilón”, ya que el mayor número de personas que acuden a la Oficina Fiscal es para aprovechar los descuentos en la licencia de conducir.

“La semana pasada tuvimos un poquito más de trabajo, ahorita está bien, lo que está viniendo la gente más es por el tema de la licencia”.

Tras señalar que todavía está vigente el decreto de descuentos que hizo el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, detalló los rubros en los cuales aplica la condonación del 50 por ciento del costo normal; “descuentos en control vehicular en un cien por ciento, me refiero a los recargos”.

Dijo que el descuento del 50 por ciento aplica en las licencias de conducir de dos, tres y cinco años.

“Por ejemplo la licencia de chofer de dos años que tiene un costo de 896 pesos con el descuento quedaría en 448 pesos, la de automovilista de dos años de 717 a 359 pesos, la de motociclista tiene el mismo costo por la de dos años”.

El Director de la Oficina Fiscal destacó que en los descuentos también se incluye la licencia del chofer para el servicio público y la de aprendiz.

Destacó que en el caso de las personas de la tercera edad, con alguna capacidad diferente o mujeres embarazadas el trámite para obtener su nueva licencia de conducir no le lleva más de 20 minutos.

“En el caso del adulto mayor de mujeres embarazadas o personas con alguna discapacidad no hagan fila, vengan directo que la dirección con un servidor Y los estamos atendiendo aparte para que se eviten el tema de la fila”.

Para concluir, detalló; “por ejemplo un adulto mayor que llega a tramitar su licencia mas o menos los tiempos que estamos tratando alrededor de 20 minutos es lo que le va a tomar sacar la licencia a un adulto mayor a una mujer embarazada o alguna persona con alguna discapacidad”.

Cabe señalar que la Oficina Fiscal trabaja en un horario de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde y los descuentos en licencias y derechos de control vehicular estarán vigentes hasta el día 31 de diciembre.