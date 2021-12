Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A través de redes sociales, Elías Cañete, representante de Lucila Mariscal, dio a conocer que la actriz fue hospitalizada luego de sufrir una caída mientras estaba en su casa.

De acuerdo con lo escrito por Cañete, la también comediante, famosa por interpretar el personaje de “Lencha”, tuvo una fuerte caída, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital más cercano.

“Muchas gracias por sus oraciones por la salud de mi artista representada, pero sobre todo mi gran amiga la señora Lucila Mariscal. Que desde el sábado está hospitalizada de emergencia por una fuerte caída en su hogar”, se lee en el mensaje posteado por Elías.

Ante la insistencia de los usuarios por tener más información sobre el estado en el que se encuentra la actriz, el representante de Lucila decidió aclarar que, hasta el momento, no cuenta con más detalles.

“Desgraciadamente aún no puedo darles más detalles, hasta hoy que me den los resultados los médicos de este hospital. Muchas gracias por su comprensión de no poder contestar tan rápido tantos mensajes y llamadas”, señaló.

Como era de esperarse, los seguidores de la actriz se hicieron presentes en dicha publicación y le enviaron mensajes de apoyo.

“Les mando un abrazo fuerte desde Puebla, espero mensaje para saber cómo está nuestra amiga”, “Gracias a ti también querido Elías Cañete por el esfuerzo en compartirte para contestarnos y a la vez estar en todas tus otras cosas, no es fácil y Dios te bendiga por ese corazón tan grande, un fuerte y gran abrazo a nuestra querida Lucila Mariscal y esperemos su pronta recuperación y que todo salga bien. Por mi parte se lo deseo de todo corazón querido amigo Elías te mando un fuerte y gran abrazo y dale otro a Lenchita, mil gracias”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post de Elías Cañete, representante de Lucila Mariscal.