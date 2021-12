Restricciones por ómicron serían más duras: Bello

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con la variante ómicron del covid-19 pudiera haber restricciones para las cuales no estamos ni preparados, alertó el secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Victoria Jorge Bello Méndez.

Entrevistado sobre el aumento de casos, y la oleada que se espera se registre en enero tras las reuniones por los festejos de Navidad y Fin de Año, refirió; “pudiera haber restricciones para los cuales no estamos ni preparados”.

“Lo que se ha alcanzado a escuchar de esta variante es el fácil contagio, entonces si con el covid hubo alguna serie de restricciones con esta pudiera haber algunas más que a la mejor no estamos ni preparados”, refirió.

Bello Méndez destacó que en general al cierre del 2021 el sector comercio y restaurantero traen un saldo positivo pese a la pandemia del covid-19.

“Cerramos con mejoría, hay muy buen avance con muchos negocios, me lo han platicado negocios de manera particular inclusive las cámaras”.

Sin embargo, el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio no quitó “el dedo del renglón” sobre las restricciones que podrían venir por la variante ómicron.

“Sí un poquito sin quitar el ojo de la preocupación porque se han visto que han incrementado algunos casos es normal las reuniones o festejos decembrinos nos provocan esa parte”.

Y agregó; “entonces esperemos que el año entrante o el decreto entrante no venga de una manera negativa que impacte a los horarios o que impactan las capacidades de los negocios que es principalmente lo que más les afecta”.

Al hablar sobre el panorama económico para el año entrante, Bello Méndez se refirió en específico al giro de restaurantes, que aún en medio de la pandemia han seguido activos gracias a las entregas a domicilio.

“Por ejemplo yo lo veo en los restaurantes, el pedido para llevar a funcionado muy bien pero quién sabe si con esta variante sea una limitante”.