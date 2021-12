Vendedor desesperado tira sus algodones al no llevar ninguno vendido

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Se hizo viral un video en el que aparece un hombre desesperado que por no vender nada tiró toda su mercancía de algodones de azúcar.

La historia es relatada por una usuaria de Facebook, desde Reynosa. Cuenta que estaba en una calle cuando vio a un señor que vendía algodón de azúcar y él ofreció su producto a ella y otras personas, sin embargo nadie le compró.

El hombre se dio la vuelta, dio unos pasos y luego azotó contra el suelo los algodones de azúcar, brincó sobre ellos y después se recargó en la pared.

“Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mi y otras personas y le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente”, contó la mujer.

Tal vez, el vendedor sacó su desesperación pues no llevaba nada vendido en todo el día. Luego recogió los que estaban en buen estado y se cruzó la calle para seguir con su venta.

“Después de recargarse en la pared recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la avenida. Claro, después de recapacitar le compramos los del piso y nos dijo que no había vendido nada en el día”, siguió en su relato la mujer

Al final, la usuaria hace una reflexión sobre las personas que venden productos en la calle y lo importante que es para ellos obtener algunas monedas.

“A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar… Me quedé pensando en lo que pudo sentir, de que no llevaría comida a casa o no tendría para un regalo para sus hijos al día siguiente o medicamentos o qué sé yo. Compremos y ayudemos a los que mas necesitan, son personas que trabajan, no que piden dinero sin hacer nada”, dijo.

