Aumentan despidos de empleados eventuales

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Teresa Macías / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- En diciembre se incrementa el despido de trabajadores eventuales, que son los trabajos por un tiempo determinado, y que termina en algún momento, aunque depende de a qué sector pertenece, señaló Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower.

Se estima que en México en junio y diciembre haya cortes de contratos, pero diciembre es el de mayor recorte, ha llegado a ser de más de 300 mil y hasta 400 mil plazas de todos los sectores, sobre todo construcción, manufactura, comercios y servicios.

En el caso de Tamaulipas, en 2020 fueron 4 mil 622 los empleos eventuales recortados en diciembre de ese año.

“El trabajo eventual en México y todo el mundo es normal que tenga ciertos ciclos y donde vemos que hay gran cantidad de personal que es el de base, de administración y de alguna forma sigue todo el año haciendo su labor”.

Reconoció que hubo empresas que para que sus empleados no generen antigüedad hicieron un corte en su contrato, y entonces no importa en que fecha entraste, si fue en marzo al llegar a un año de tu contrato te dan de baja y te ofrecen si quieres continuar, te vuelve a contratar y lo hacen con motivo de cortar la antigüedad.

“Son malas empresas porque en México la Ley te obliga generar el Fondo para las liquidaciones y jubilaciones y tienes que ir generando para el personal que tiene más de un año esa reserva que llega a ser de cantidades muy grandes, entonces para quitarse ese pasivo contingente, porque un día el personal se va a ir, o se jubila, y buscando no tener ese pasivo, hay empresarios que hacían eso mañosamente, pero eso no coincide con que sea Navidad”.

Puso como ejemplo que, si es para el campo, el contrato eventual se basa en las fechas de cultivo y cosecha y si es la construcción en el tiempo de dura la obra.

Agregó que en estas fechas de fin de año se terminan los contratos en sectores como servicios, donde escuelas, colegios y universidades cerraron y estarán abriendo en la segunda semana de enero y cuando concluyen las clases dan de baja al personal que estuvo laborando por un semestre.

“Se suele a contratar a profesores y esperando volver al siguiente, y es normal que estén buscando a los profesores de nuevo”.

Otro sector es el comercio que contrata más gente para atender a los clientes y se necesita más personal y concluye su contrato.

Así, en restaurantes y bares y donde se da mucho es la industria de manufactura, todo lo que hay que producir y las plantas que fabrican teléfonos ya cerraron en la tercera semana de diciembre enviaron su mercancía y cierran para dar mantenimiento en las máquinas y el personal se le da de baja en esta época se van de vacacione sy muchos pueden regresar o no a esa fábrica.

El especialista recomendó a las personas que trabajan en una empresa donde es recurrente que cada diciembre le corten el contrato y le vuelvan a renovar en enero, por ser eventual, revise esta situación, sobre todo si ya tiene varios años trabajando en la empresa.

“A veces ni siquiera es el dueño de la empresa, sino que hay gente de recursos humanos o el abogado para ahorrar hace cortes de antigüedad, pero si vemos que ocurre en empresas medianas que no tienen un gran capital de trabajo y buscan tenerlo activo, hay que revisarlo, porque si ya se tiene varios años trabajando en la empresa no se vale que corten el contrato cada fin de año”.