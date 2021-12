Enternece las redes

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (Agencias)

Camilo tuvo su primer concierto en México. El cantante colombiano debutó en el país con un recital en Monterrey. Como parte de su emoción, publicó una serie de videos antes y después de su presentación. Uno de estos visuales se robó el corazón de las redes sociales por un tierno gesto que tuvo.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Millones, Ropa cara y Pesadilla compartió un audiovisual sobre lo que realizó en cuanto terminó su participación musical. Camilo se escondió detrás del escenario para poder ver a sus fanáticos salir del recinto.

Cuando le preguntan sobre qué hace, el intérprete respondió: “Viendo a la gente yéndose a la casa, a ver qué cara tienen”. La emoción de Camilo se hizo notar al cantar por primera vez en uno de los países donde suma más seguidores.

“Me quedé hasta después de que salieran para verles las caras mientras salían. Amo cada sonrisa con la que se fueron a sus casas”, escribió el cantante de Tutu y Favorito. “Mi primer concierto en México, gracias Monterrey”.

Camilo tendrá dos presentaciones más en el país. EstaS se darán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 28 y 29 de diciembre. “A cumplir el sueño de La Tribu de cantar en el Auditorio Nacional”, agregó el músico.

De igual modo en la publicación, Camilo portó una Bandera de México. El intérprete de pop y urbano se cubrió con el Lábaro Patrio con una pronunciada sonrisa. Por otra parte, compartió un audiovisual cuando cantó Por primera vez y los fanáticos se unieron en una sola voz.

En sus stories, el colombiano agradeció a la ciudad regiomontana por recibirlo tan calurosamente. En otra postal, la celebridad posó con algunos regalos que le hicieron llegar sus fanáticos. Entre estos se ven sombreros, un poncho, así como peluches. “Yo con todos los regalos que me dieron hoy en Monterrey”, escribió Camilo.

Pese a la felicidad que se le vio al músico, la gira no podía esperar, por lo que tuvo que salir pasadas algunas horas de haber finalizado su concierto. En las primeras horas del 28 de diciembre, Camilo ya estaba arribando a la Ciudad de México para preparar junto a su equipo sus dos fechas en el llamado Coloso de Reforma.

Camilo acompañó sus audiovisuales con canciones mexicanas. En una agregó la pista Idos de la mente de la agrupación Los Temerarios. Horas después, el cantante sorprendió al escuchar Ya supérame, uno de los mayores éxitos de Grupo Firme.

Recientemente, trascendió las declaraciones de que el cantante y Evaluna, su esposa, tuvieron que asistir a terapia para mantener su relación. Esto lo mencionaron en el podcast En la sala con Evaluna de Amazon donde discutieron sobre cómo llevar una sana relación con su salud mental.

“Yo tengo una relación con Dios. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos”, expresó la hija de Ricardo Montaner

Ambos coincidieron que la clave para mantener una relación amorosa sólida está en la comunicación. De igual modo, expresó Evaluna que se han mostrado abiertos para hablar de cualquier tema, incluso los incómodos. “Lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte”, añadió la esposa de Camilo.

Los padres de Índigo comentaron sobre la relación que quisieran tener con la tecnología y su progenitor. El cantante rectificó que no desea que su hijo tenga un aparato tecnológico, al menos no antes de sus primeros cuatro años. “Un niño muy chiquito no entiende los estímulos que está viendo y que van mucho más allá de su imaginación”, remarcó para el podcast.