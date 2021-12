¿Se cae el fichaje?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (Agencias)

Por ahora, Kylian Mbappé le pone puntos suspensivos a su llegada al Real Madrid. El ariete francés dejó claro en una entrevista con CNN que quiere culminar la temporada 2021/2022 con el París Saint-Germain, por lo que no vestirá de blanco en la presente campaña.

“Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco”.

Siguiendo con la tónica del Real Madrid, Mbappé aseguró que cuando insistió en su salida del PSG fue completamente sincero con los directivos parisinos, ya que estaba seguro de querer probar nuevos retos lejos de su país.

“Fui sincero. Di lo que tenía en mi corazón. Estoy muy feliz de quedarme en el PSG, París es mi ciudad también. Soy francés… Quiero ganarlo todo esta temporada”.

Por otro lado, el galo señaló que el equipo tiene en la mira la Champions League. La Orejona se les ha escapado en más de una ocasión y, como es bien sabido, las grandes inversiones del PSG en fichajes tienen como máxima prioridad ganar el torneo continental.

“Queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años llegamos a la Final, Semifinales el curso pasado. Esta vez queremos ganar la Champions”.

PODRÍA LLEGAR GRATIS AL REAL MADRID

Sin embargo, no todo es malo para el conjunto blanco, al contrario, podría fichar a Kylian en verano gratis, ya que el delantero no ha renovado su contrato con el PSG.

La relación entre el PSG y Mbappé finaliza el 30 de junio de 2022, sin embargo, en enero el futbolista podría firmar un precontrato con el Real Madrid, por lo que ficharía a coste cero con los blancos, que le llenarían los bolsillos de comisiones, así como a su agente.