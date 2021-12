AMLO reafirma respeto a la autonomía del Banco de México

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su compromiso de respeto a la autonomía y a las decisiones del Banco de México, al tiempo de expresarle a Victoria Rodríguez Ceja su deseo de que le vaya muy bien como gobernadora de la institución a partir del próximo 1 de enero.

“Va a ser la primera mujer gobernadora del Banco del México y nosotros también le deseamos que le vaya muy bien, vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, de no meternos, porque es una institución autónoma, de conformidad con la Constitución, no depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda”, señaló el mandatario nacional.

Acompañado por la todavía subsecretaria de Egresos, Rodríguez Ceja, y otros funcionarios en la mañanera de hoy, AMLO subrayó que el objetivo principal del banco central es controlar la inflación, aunque también podría dar impulso a la inversión y al crecimiento.

“Una función del banco es control de la inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento: control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero si no hay crecimiento tampoco se avanza”, dijo.

Señaló que durante el “periodo neoliberal” los aumentos al salario mínimo se quedaron siempre por debajo de la inflación y se perdió poder adquisitivo, y aunque durante su administración se ha incrementado 70 por ciento, el próximo año solo alcanzará para comprar ocho kilos de tortilla.

En su turno, Victoria Rodríguez Ceja manifestó el compromiso de cumplir el mandato del Banco de México de mantener el nivel de precios en beneficio de las personas más vulnerables.

“Me siento honrada, soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré todo mi esfuerzo, como lo he hecho en todos los cargos que he tenido, para cumplir como funcionaria, en este caso como mujer, para cumplir completamente con el mandato que tiene esta gran institución”, indicó.

Con información de: telediario.mx