Aumenta el hackeo de cuentas de WhatsApp

Diego López Bernal

El hackeo de cuentas de redes sociales en celulares va en aumento en el país, por lo que autoridades ministeriales de la región noreste alertan a la población para no caer en fraudes o extorsiones.

Los delincuentes solicitan dinero con diversos motivos a través de redes sociales como WhatsApp o Telegram, advierten los especialistas, para que la población no caiga víctima de estos engaños.

Mientras en Nuevo León funcionarios de la Fiscalía estatal dieron a conocer que el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentó una denuncia de hechos por la suplantación de identidad en una de las redes sociales, en Tamaulipas también se han registrado casos.

Como se recordará, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca usó sus redes sociales el 16 de octubre pasado para advertir que su teléfono había sido hackeado.

Posteriormente, el 28 del mismo mes, el director de Comunicación Social del Gobierno estatal, Francisco García Juárez, también alertó en Twitter que su número fue registrado en un equipo ajeno a él, por lo que pidió hacer caso omiso a mensajes de su cuenta.

“Los delincuentes refieren diversos motivos para solicitar dinero haciéndose pasar por el propietario de la línea. Dicen que es por un apuro económico, que no funciona el token bancario o que ocupan dinero para pagar un abogado”, advirtió por su parte en Nuevo León el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, tras dar a conocer el caso de “El Bronco”.

Los casos de hackeo de celulares para cometer fraudes o extorsiones pueden ir en aumento en las próximas semanas, admitió el funcionario, por lo que exhortó a los ciudadanos a denunciar si son víctimas de este delito.

Asimismo, detalló la forma en que los delincuentes se apoderan las cuentas de WhatsApp o Telegram: Acceden al buzón de voz del celular de la víctima para buscar el número de autentificación de cuatro dígitos que se envía al descargar WhatsApp o Telegram; una vez obtenido el número, instalan la aplicación en otro dispositivo y así pueden enviar mensajes para defraudar o extorsionar.