Un usuario de redes sociales denunció que el parque de diversiones Six Flags México discriminó a sus amigos por besarse en público dentro de las instalaciones.

Ante ello, el supuesto director del parque les argumentó que el parque es un “ambiente familiar” y que los besos gays atentan contra eso.

En su denuncia, la cual hizo pública a través de su cuenta de Twitter, muestra un video en donde un hombre al ser cuestionado sobre otras personas que se están besando, el supuesto director le comenta que “es una regla, no la puse yo, es de la organización primero que nada, no es a contentillo es la organización que dice, la tenemos que respetar”.

No obstante, les explica la situación comparándola con el respeto de la luz de semáforo. También, en otro video, continua diciendo “cuando tu vas a una casa, tu te manejas como te dicen en una casa”. “Además nos señalaron, nos sacaron de la fila y amenazaron con sacarnos del parque por no cumplir el reglamento de “ambiente familiar”. Por lo menos 10 parejas en la misma zona estaban besándose pero ellos no fueron señalados ni amedrentados”, denunció el usuario.

Ante ello, colectivos LGBT+, hicieron un llamado a la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) para que tomen cartas en el asunto, pues al parecer no es la única vez en la que este parque ha discriminado a otros sectores vulnerables.

Y también pidieron a la comunidad LGBT+ asistir al parque para hacer un besotón masivo, para ver la reacción del parque.