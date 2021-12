Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La mayoría de nosotros buscamos cómo distraernos en un día aburrido, por lo cual decidimos instalar algún juego en nuestros celulares. Conoce cuáles han sido los más populares.

A través de Google Trends podemos apreciar el top 5 de los juegos para móviles más buscados en México dentro del navegador.

​Los valores se calculan en una escala del 0 al 100, en la que el 100 indica la ubicación con mayor frecuencia de búsquedas en proporción al total de busquedas realizadas en esa ubicación.

Among Us

Sin duda alguna el juego que más impacto tuvo este 2021 fue el video juego Among Us. A pesar de haber sido lanzado desde el 2018, el juego no vería su éxito hasta 3 años después.

Entre los estados que más buscaron Among Us están: Tamaulipas, Campeche, Sonora, Hidalgo y Durango.

Sausage Man

Basado en una batalla de salchichas, Sausage Man está inspirado en una parodia del género Battle Royale, el cual consiste en eliminar a cierto número de jugadores y ganará el último en pie.

Entre los estados que más buscaron Sausage Man se encuentran: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Michoacán.

Friday Night Funkin

Se trata sobre un juego en donde el jugador debe de presionar las flechas en el momento exacto para mantener el ritmo y continuar con la música.

Campeche, Baja California Sur, Sonora, Baja California y Sinaloa son los estados con mayor número de busquedas de Friday Night Funkin.

Motal Kombat

Un juego clásico que sigue divirtiendo a diferentes generaciones. El video juego tiene la dinámica de enfrentarte en peleas contra un oponente, realizando combos para lograr vencerlo.

Entre los estados que más busquedas han tenido se encuentran: Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí.

Minecraft

El mítico videojuego de construir a través de bloques no se podía quedar fuera de este top. Los fanáticos siguen disfrutando de este juego a pesar de ser lanzado desde el año 2011.

Entre los estados que más han buscado el juego de Minecraft se encuentran: Sonora, Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz.