Franco Coppola deja México pidiendo unión para lograr la paz

Franco Coppola, nuncio apostólico en México, agradeció la oportunidad de haber representado al papa Francisco más de cinco años en el país.

Al encabezar la misa por la Jornada Mundial de la Paz, Coppola detalló que México es un gran lugar “tan rico, tan fiel, tan creyente, pero tan azotado por la violencia, por la muerte”.

“Y hoy el papa pienso que nos da la respuesta. Claro, no es nada fácil, pero es el camino que tenemos que emprender. Primero dice: no se puede lograr la paz si hay división, hay que juntarse, hay que unirse, la paz es un valor me merece que pongamos de lado las diferencia que es normal que haya entre las personas, pero para lograr la paz hay que dejar de lado eso”, aseguró Franco Coppola.

Fue el pasado 15 de noviembre cuando Coppola anunció a cardenales, arzobispos y obispos su retiro de México para emprender una nueva misión en Bélgica designada por el papa.

En su último mensaje, el representante del papa Francisco también agradeció al cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, por la oportunidad de recibir la celebración de la Jornada Mundial de la Paz en este día, el último que pasará en el país.

En nombre del papa Francisco, Franco Coppola pidió mejorar la educación y garantizar un trabajo digno para todos los mexicanos como las únicas soluciones para alcanzar la paz.

