100 nuevos contagios y 4 muertes por Covid-19 en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nuestro estado cerró la segunda jornada del 2022 con 100 nuevos contagios de Covid-19 y 4 fallecimientos, informó la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa quien insistió en su llamado a no bajar la guardia y atender en todo momento medidas como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia.

Molina Gamboa pidió evitar salidas no esenciales y no exponer a los más vulnerables a un contagio, limitar el contacto social, ventilar todas las áreas de la casa, no saludar de mano, abrazo o beso y lavar o desinfectar objetos de uso común.