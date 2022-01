‘Borrego’ Nava de luto tras la muerte de su ex pareja

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Carlos Nava, mejor conocido como ‘El Borrego’, compartió en sus redes sociales la triste confirmación de la muerte de Mariana Jurado Botello, madre de uno de sus hijos.

El famoso comediante compartió una fotografía en la que le dedica un emotivo mensaje, donde asegura que seguirá levando a cabo la educación de su hijo, tal como ella lo hubiera querido.

“Marita te agradezco tantas cosas que compartiste conmigo aprendí tanto de ti caminamos un buen rato juntos y después de tanto fuimos grandes amigos te estaré infinitamente agradecido por el hijo que me regalaste el trabajo perfecto que como madre hiciste y te prometo que seguiré puntual y con muchísimo amor la educación de nuestro hijo espero desde allá arriba me guíes para hacer de tu #cacahuate un hombre de bien siempre estarás presente en nuestras vidas las personas que se van no mueren si las recordamos siempre con amor vuela vuela vuela “, escribió.

Hasta el momento se desconocen los detalles de las causas de la muerte de su ex pareja, sin embargo, El Borrego recibió algunos mensajes de condolencias por parte de muchos famosos y amigos como Poncho De Nigris y El Burro Van Rankin.