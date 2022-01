Causa estragos covid-19 por relajación de la gente

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara.-

A la relajación que se dio por parte de la población, sobre todo en el periodo vacacional de fin de año, atribuyó el Subsecretario de Desarrollo Económico Jesús Villarreal Cantú, el incremento en el número de contagios y fallecimientos por covid-19.

Admitió la preocupación por tan elevada cantidad de contagios atribuida a la nueva cepa de covid-19, que si bien el aprendizaje ha sido mucho, la variante ha causado ciertos estragos, que sientan las bases para prepararse y no aflojar las medidas de prevención.

Convino en que Tamaulipas disminuyó en forma importante el número de casos al llegar a lo mínimo, lo que posiblemente dio origen a que la población en general se relajara e hiciera confianza en no usar el cubrebocas y asistir a reuniones sociales, consideradas como la principal fuente de contagio.

“Hay que tomar medidas, exhortar a la población, al comercio organizado a que extreme cuidados, esto de la pandemia no ha terminado, por el contrario, hay lugares con demasiados contagios, saturación de hospitales y hay que tomar con seriedad, esto no es un juego” asentó el funcionario.