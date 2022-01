Eduin Caz se despide del alcohol

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este inicio de año el cantante Eduin Caz lo festejó de una manera diferente y con abstinencia al alcohol.

Y es que el líder de Grupo Firme tuvo que celebrar sin tomar alcohol debido a que unos días antes el cantante estuvo hospitalizado y le diagnosticaron una hernia hiatal, misma que ya se esta tratando.

A través de Instagram el cantante compartió cómo celebró la llegada del 2022, pues esta vez fue difícil para él ya que no pudo ingerir bebidas alcohólicas.

Pese a que no ha revelado si su abstinencia al alcohol es solo mientras está en tratamiento por la hernia hiatal o si esta medida la tomará para siempre, Eduin Caz ya había intentado dejar de tomar, pero no había podido.

Seguidores del cantante aseguran estar contentos de que el cantante se despidiera del alcohol, pues es algo que le hace daño y primero debe ver por su salud.

Cabe señalar que en navidad Eduin tuvo una gran fiesta en la que el alcohol no pudo faltar en su mesa y en su cuerpo, pues terminó la celebración al siguiente día.

Y justamente fue tan solo unos días después cuando ingresó al hospital de emergencia, resultando con una hernia hiatal, de la cual aún no ha revelado en qué consiste su tratamiento, sin embargo, se cree que no puede consumir ningún tipo de irritante, por lo que este fin de año no pudo celebrar como le hubiera gustado.

Con información de: telediario.mx