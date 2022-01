Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que no debe de haber impunidad en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, quien fue detenido el viernes, acusado de trata de personas, publicidad engañosa y asociación delictuosa.

López Obrador indicó que la Fiscalía General de Justicia capitalina y las autoridades locales ya atienden el caso.

Dijo que tiene que ser lo jurídico, porque si se aplica la ley sin miramientos, sin privilegios, se está haciendo lo que debe realizarse, por lo que puede sintetizar en el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

“Es mi opinión, corresponde a la autoridad de la ciudad este caso y ellos lo están atendiendo, la procuraduría de justicia de la Ciudad de México y desde luego el presunto responsable tiene derecho a la defensa, así es cuando se vive en un auténtico estado de derecho, intervienen varias instituciones, en este caso es el poder ejecutivo, el Ministerio Público, pero también jueces del poder judicial, son procesos, eso es lo que opino”, dijo.

El Presidente hizo un llamado a “seguir limpiando al país de corrupción” y a “acabar con la impunidad”, pues dijo que anteriormente la cárcel sólo era para quienes no tenían influencias.

Comentó que también cree que no debe haber ni corrupción ni impunidad, por lo que hay que seguir limpiando al país de corrupción y acabar con la impunidad, porque antes robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad, si tenían influencias no pasaba nada, la cárcel era para los que no tenían influencias o no tenían con qué comprar su inocencia, entonces ya no es así, “cero impunidad, es parte de los cambios que se han venido llevando a cabo, promoviendo estos cambios”, comentó.

El pasado 31 de diciembre, agentes de la Fiscalía General de Justicia detuvieron al ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, al cumplimentarle una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, así como por asociación delictuosa.

Con información de: milenio.com