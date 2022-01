SAT asegura que no habrá sanciones para quienes no se inscriban al RFC

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, si bien con la Miscelánea Fiscal para el año 2022 se aprobó el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) obligatorio para mayores de 18 años y la obtención de la firma electrónica, estas medidas no implican que los jóvenes estén obligados a pagar impuestos.

La dependencia indicó que los jóvenes mayores de 18 años no están obligados a presentar declaraciones, a menos que ya se encuentren realizando una actividad económica; además, quienes no se registren ante el SAT, no serán sancionados.

Mediante un comunicado, el SAT detalló que los jóvenes mayores de 18 años que se inscriban al RFC y no cuenten con un trabajo o actividad económica no están obligados a pagar impuestos o presentar declaraciones informativas, mensuales o anuales.

Asimismo, los mayores de 18 años no estarán obligados a dar avisos de sus estados financieros al SAT, a menos que cambien de régimen e inicien una actividad económica, por lo que la dependencia no podrá imponer sanciones o cobro de impuestos a los jóvenes adultos.