“Tenemos vacunas pagadas hasta julio para dosis de refuerzo contra covid-19”: AMLO

Se han pagado dosis de refuerzo contra covid-19 hasta julio, para que el pueblo se sienta tranquilo de que hay vacunas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos vacunas pagadas hasta el mes de julio de este año, todo lo que se requiere para el refuerzo. Solo con Covax son 50 millones de dosis que ya pagamos”, declaró temprano en la Mañanera.

López Obrador señaló que se pagaron 160 millones de dólares de adelanto, “entonces no hay problema de falta de vacunas”.

“Vamos a seguir avanzando, lo de los maestros, médicos, las edades, cuando terminemos con el reforzamiento de adultos mayores vamos a reforzar de 50 a 60 y así vamos a ir reforzando y aquí vamos a estar informando”, señaló.

El mandatario resaltó que la nueva variante de covid-19 ómicron es muy contagiosa, pero no es causante de hospitalizaciones ni incremento de fallecimientos.

“Que la gente sepa esto también cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos confundan, que no nos metan miedo, nosotros estaremos informando cualquier situación”, dijo.

