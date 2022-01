Pide Zertuche a CDV que recapacite tras cobro de placas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El Gobernador del Estado debe recapacitar en cuanto al cobro de las placas vehiculares, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local Armando Zertuche Zuani.

Tras señalar que “no deberían de estarlo haciendo”, Zertuche Zuani hizo un llamado al Ejecutivo Estatal.

“No es correcto que se esté cobrando un recurso que por el momento está detenido, yo espero que recapacite el ciudadano gobernador”.

Al advertir que estará analizando dicha situación para determinar lo que proceda, señaló que el cobro de las placas a cargo de las oficinas fiscales no debería de estar llevándose a cabo.

“Ofrecí el día de hoy hacer un análisis y una investigación muy detallada sobre lo que podría estar pasando en el caso de que las oficinas fiscales estén cobrando placas, no deberían de hacerlo, lo advierto”

Zertuche Zuani insistió en que no es procedente el cobro porque en la Cámara de Diputados está votado, y también está votado dentro del presupuesto que no debe de hacerse el cargo.

“Tenemos una observación por parte del Ejecutivo, está en debate en los próximos 15 días”.

“En ese inter no es correcto”, recalcó.