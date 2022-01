Tik Tok ‘salvó’ a Erika Buenfil

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (Agencias)

La actriz de telenovelas Erika Buenfil tuvo un “resurgimiento” en su carrera después de abrir su cuenta de Tik Tok. Si bien su llegada a la aplicación fue en el 2018 fue en el 2020 que sus clips se empezaron a viralizar debido a que los usuarios pasaban horas viendo videos debido a la cuarentena.

Ahora con 14.8 millones de seguidores, la actriz recuerda con sorpresa sus primeros pasos en las redes sociales, y celebra que le hayan permitido llegar a otros públicos, y catapultar nuevamente su carrera tanto que incluso se ha ganado el título de “La Reina de Tik Tok”.

“Nunca me imaginé vivir un momento así, estar a la vista del público cuando parecía que mi carrera estaba regular, a veces bien y a veces mal, pero retomar una carrera, volver a empezar me entusiasma y me pone muy contenta. Tengo un gran compromiso”, expresó.

La ahora influencer ha alcanzado los 204 millones de “me gusta”, y ha logrado rebasar los 25 millones de reproducciones con un sólo video (subido el 29 de marzo de 2020). A raíz de este éxito, la han buscado algunas marcas, y continúa siendo una de las celebridades mexicanas de su generación con mayor número de seguidores en redes.

Al respecto asegura que está muy agradecida con el público que ha reconectado con ella a través de estas plataformas. Pero, aunque hoy se siente como pez en el agua, reconoce que cuando comenzó le costó trabajo adaptarse al lenguaje de la plataforma.

“Recuerdo el momento en que empezaron a llegar llamadas, y me senté en la sala de mi casa y dije esto no lo puedo manejar. Y Nicolás (su hijo) me dijo que siempre había sido famosa, pero esto era completamente diferente”, contó emocionada.