Zertuche interpondrá denuncia ante la FGJT por atentado a oficina

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- En el transcurso de las próximas horas el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Armando Zertuche Zuani acudirá ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a denunciar el atentado del que fue víctima el día de ayer.

“Yo espero hoy al mediodía, sin precisar la hora todavía, estaré en la Fiscalía, el día de ayer me llamó el Fiscal y me ofreció el respaldo y el apoyo necesario para que yo presente mi denuncia, vamos a estarla presentando”.

Como se recordará, el día de ayer por la tarde Zertuche Zuani dio a conocer en redes sociales que un comando armado que llegó al lugar a bordo de varios vehículos trató de ingresar por la fuerza a sus oficinas de gestoría en Reynosa.

“Eran tres, cuatro vehículos, cinco al parecer, se bajaron un número importante de agentes de la organización de la que haya sido”.

Dijo que en un año electoral “pudiera parecer una advertencia intimidatoria sobre lo que hemos estado realizando en la Cámara de Diputados sobre el tema del Presupuesto”.

A unas horas de presentar la denuncia sobre lo acontecido, Zertuche Zuani manifestó su confianza en la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

“Tengo confianza en que la Fiscalía tendrá la oportunidad de hacer un análisis detallado de esto, yo estoy seguro que en un ánimo de transparentar el verdadero propósito de lo que sucedió las autoridades podrán darme alguna respuesta en ese sentido”.

“Si hubo un error, si hubo una equivocación yo puedo aceptar cualquier disculpa en ese sentido”, agregó.

Cabe señalar que el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señaló que las personas armadas que intentaron ingresar a la fuerza a su oficina de gestoría no le dejaron mensaje.

“No, no me dejaron mensaje, de ninguna manera, fue una operación rápida, duró alrededor de cinco minutos, intentaron romper las cadenas que tengo sujeta el portón lateral y al no poder maniobrar por la manera como estaba puesta la cadena con el candado buscaron forzar la puerta y buscaron subirse, incluso anduvieron por la barda buscando ingresar a la propiedad”.

Señaló que la dirigencia nacional de Morena se encuentra enterada de los hechos.

“Sí están enterados pero yo espero hacerlo oficialmente después de presentar la denuncia y después buscar el respaldo y el apoyo de todas las instituciones no solo políticas”.

Por último Zertuche Zuani reveló que a raíz de los hechos pudiera contratar alguna escolta o pedir el acompañamiento de personal de seguridad personal, “al menos por un tiempo”.

“Yo no lo haría, soy un ciudadano y debo de proceder como cualquier ciudadano que debe de confiar en sus instituciones, pero me preocupa la tranquilidad de mi familia, están muy preocupados, quizá por darle tranquilidad a la familia, mi madre, mis hijas, tomar alguna precaución adicional al menos por un tiempo”.