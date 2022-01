Contagios pueden darse en cualquier lugar: médico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- El riesgo de contagio de coronavirus es latente y se puede dar en cualquier lugar, señala el médico Francisco Castañeda Cruz, director del hospital Civil de Ciudad Madero.

Indicó que durante estos dos últimos días en este centro hospitalario se ha tenido un aumento de personas que llegan con posibles síntomas de este virus.

Castañeda Cruz, dijo que afortunadamente las personas que han salido positivos, no presentan síntomas graves.

“Han aumentado un 10 por ciento, obviamente también las pruebas y los síntomas son dolor de cabeza, tos, escurrimiento nasal, principalmente, se le hace la prueba y no han ameritado su hospitalización son pacientes ambulatorios, se les revisa, se les da un tratamiento y se canaliza porque la magnitud de la sintomatología no es muy intensa”, expresó.

Detalló que, a diferencia de los tres primeros días de este año, ahora sí han salido positivos los pacientes que han venido a las pruebas.

“Han acudido como sospechosos unos 20 y los que han salido positivos son unos 8, pero con sintomatología no agresiva”, detalló.

Dijo que las personas que han acudido a las pruebas, han señalado que desconocen en dónde se contaminaron.

“Nadie sabe en dónde se contagia, el contagio puede ser en cualquier lado, puede ser en la calle, en algún hospital, en la escuela, en cualquier lugar se puede contagiar. Eso de decir me contagie en tal lugar, eso está fuera de la realidad, para empezar el virus ni se ve entonces es lógico que no hay un lugar específico”, indicó.

Dijo que los que han salido contagiados son personas cuyas edades oscilan de entre 25 a 50 años de edad y de ahí el exhorto de no bajar la guardia y seguir con las medidas de prevención que establecieron las autoridades de salud desde el inicio de esta contingencia sanitaria.