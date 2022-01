Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El fallecimiento de Octavio Ocaña dejó un vacío irreemplazable en el mundo del espectáculo y en el corazón de los fans de la serie de Televisa, “Vecinos”, quienes le tenían un cariño especial al intérprete del personaje de “Benito Rivers”.

Debido a ello, los productores se enfrentaron a un dilema acerca de cómo llevar a cabo la serie ante la ausencia de Ocaña. Esto debido a que anteriormente, durante la tercera temporada de “Vecinos”, cuando Octavio Ocaña decidió tomar una pausa de la actuación intentaron sustituir al personaje, pero tuvieron malos resultados.

En esa ocasión lo solucionaron diciendo que el hijo de los Rivers se había tenido que ir a un intercambio escolar, así que su familia debía hacerse cargo de Patricia “Patito” Alcántara, una niña pelirroja de la misma edad que era mucho más traviesa.

Pero la “nueva hija de los Rivers”, interpretada por Carla Zuckerman no volvió a aparecer en la siguiente temporada, pues el público no se encariñó con ella, por lo que se buscó el regreso de Octavio quien “enganchaba” mejor con la gente y tenía mejor química con el personaje de “Germán”.

ENCUENTRAN SOLUCIÓN A SU AUSENCIA

Según Pepillo Origel, la nueva temporada del exitoso programa Vecinos sí contará con la participación de “Benito Rivers”.

Reveló que la expectativa del público es saber que sucederá con el personaje de Benito Rivers, Octavio Ocaña, y la producción decidió que van a decir que el muchacho se va de viaje y la novia solo tendrá contacto con él por teléfono.

Hay que mencionar que otras series ya han ocupado ese recurso antes, tal es el caso de “Grey’s Anatom” y “And Just Like That…”, donde tras la renuncia de las actrices Sandra Oh (Christina Yang) y Kim Cattrall (Samantha Jones) han mantenido la presencia de sus personajes mediante mensajes de texto.

Con información de: radioformula.com