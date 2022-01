Arremetió en contra de las mujeres sinaloenses que conducen sus automóviles y dijo que por más elegantes y rubias que estén, no están educadas para manejar un auto

El famoso conductor de Ventaneando, Pedro Sola, se volvió punto de señalamientos y críticas por haber criticado a las mujeres de Mazatlán.

Al parecer el presentador de TV Azteca arremetió contra las conductoras de automóviles en aquella entidad. Para ello, usó como elementos que sean rubias y más estereotipos que cayeron en el machismo.

Como se esperaba el presentador recibió severas críticas. Lo tundieron en redes sociales. Fue a través de su cuenta de Twitter en done el periodista de espectáculos volvió a dar de qué hablar y sí, a generar polémica. Y es que el presentador una vez más criticó a Mazatlán.

Pedro Sola arremetió en contra de las mujeres sinaloenses que conducen sus automóviles. Expresó que por más elegantes y rubias que estén, no están educadas para manejar un auto.

“Aquí en Mazatlán mientras más rubias y elegantes son las mujeres y manejan unos carrazos de lujo o unos camionetones, mas mal educadas son para manejar, a que escuelas las habrán mandado sus papás? Seguro a unas en donde no les dieron civismo y urbanidad”, escribió en Twitter.

Como era de esperarse, su comentario incendió las redes. Y es que aunque es válido expresar una inconformidad, lo cierto es que Pedrito Sola cayó en el machismo al tomar como elementos lo del género y que fueran rubias, así como el manejo.

“Buchonas, les llaman, y no, no necesitan ir a la escuela”; “No sé para qué siguen a este mono payaso y machista”; “Ay Pedrito, yo soy pro damas pero cada mujer que veo al volante es un peligro, empezado por mi madre, es que son terribles al menos en Morelos”; “No inventes pensé que habíamos regresado a la época en la que molestaban a las mujeres por manejar”; “Mal tu comentario”; “Con todo respeto Pedrito, van varias veces que se queja de como es la gente del norte y en sus vacaciones siempre regresa, porque mejor no conoce el sur del país, digo al menos la queja puede ser diferente”; “Odia a la gente del norte”;“Me parece ud un cascarrabias. ¿Qué afán de salir de vacaciones y andar haciendo entripados? Válgame Dios!”; “Agradezca a su televisora por perpetuar ese estereotipo específico del que tanto se queja, años de cultura pop le han dado en la madre a justamente eso, a la educación, civismo y urbanidad, se lee entre las reacciones.

Esta no es la primera vez que Pedro Sola arremete contra algo de Mazatlán, en 2021 dijo: “Todo es tan precario en México que llegas a un aeropuerto de un destino turístico como Mazatlán y te bajan del avión a media pista y caminas entre los aviones estacionados y sobre un pavimento quebrado para llegar a la terminal, triste realidad la que vivimos”, escribió en sus redes sociales.

Con información de: milenio.com