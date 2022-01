Detectan brote de covid en cabildo de Madero

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cd. Madero, Tam.- El Secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Juan Antonio Ortega Juárez, dio a conocer que dentro del área de cabildo, se detectó un brote de dos casos positivos de coronavirus, siendo un regidor y su asistente los confirmados.

El entrevistado aseguró que como una medida preventiva para evitar que esto continúe creciendo, se determinó cerrar el área de cabildo y desinfectar las oficinas para evitar que el virus continúe propagándose.

Juan Antonio Ortega Juárez, dijo que la indicación es que hasta el momento, el área de cabildo continúe sin trabajadores hasta que ninguno presente síntomas de COVID.

“Tomamos las medidas pertinentes para ir controlando y evitando contagios de servidores públicos por COVID. Tenemos dos casos en las oficinas de cabildo ya tomamos las medidas pertinentes de ir espaciado las distancias en las oficinas para efecto de evitar los contagios”, comentó.

Hay que resaltar que entre los propios asistentes, se habla de tres casos más y dos sospechosos, pero hasta el momento, esto fue descartado por el Secretario del Ayuntamiento.

“Son los únicos dos casos confirmados, no tenemos sospechosos, por lo pronto esa área les pedimos de manera muy atenta que se abstuvieran de acudir a las oficinas para tratar de evitar contagios. Hasta no tener la certeza de tener el tiempo prudente donde no se presenten con síntomas”, finalizó.