Aprueba Diputación Permanente  Registro de Deudores Alimentarios

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó la creación de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), lo que en otras entidades es conocido como, “Ley Quemón”.

Para ello, el órgano legislativo dictaminó a favor una iniciativa de la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, a la cual fue adherida otra de la legisladora de Morena, Nancy Ruiz Martínez.

La acción legislativa reformó diversas disposiciones del Código Civil; de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil.

También modificó la Ley de Adopciones y la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio.

El dictamen, que todavía deberá recibir el aval del Pleno, establece que en el Redam quedarán inscritos aquellos padres que incumplan, durante un periodo de 60 días, su obligación de otorgar alimentos a su familia.

Entre las consecuencias para los deudores alimentarios morosos, estará el de no poder salir del país, para lo cual el Juez de lo familiar dará vista al Instituto Nacional de Migración (INM).

También serán enteradas las instituciones crediticias, quienes podrán restringirles a los padres morosos el acceso a sus servicios.

Además, cuando un deudor alimentario vaya a contraer nupcias, la contraparte deberá ser enterada de que su futuro cónyuge está inscrito en el Redam.

Otra consecuencia para el deudor alimentario es que no podrá adoptar un hijo.

La diputada Cárdenas Castillejos destacó la importancia de la iniciativa, porque existen muchas personas que padecen de la irresponsabilidad de padres que se niegan a cumplir sus obligaciones alimenticias.

Dijo que la creación del Redam hará que los padres deudores sientan un poco de verguenza al estar publicados en una lista.

“Hay muchas madres y padres que padece de esta situación angustiante de no tener con que alimentar a sus hijos” mencionó.

De acuerdo con el dictamen emitido por el órgano legislativo, el efecto del Redam será coaccionar a los deudores alimentarios para que cumplan con su obligación.

El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil la inscripción del deudor alimentario en el Redam, y emitirá un certificado.

Cuando el padre de familia cumpla con el pago del adeudo solicitará su baja del registro.

Cárdenas Castillejos detalló en su iniciativa que, la creación del Redam es importante por la alta incidencia de divorcios y el alto número de personas que incumplen con su obligación alimentaria. El Inegi reveló que, tan solo en 2020 se registraron en Tamaulipas alrededor de 4,552 divorcios.

En ese mismo año, 2,465 hijos de personas divorciadas fueron acreedores a recibir una pensión alimenticia.

“Sin embargo, el hecho de ser acreedor alimentista no genera en en automático el cumplimiento de dicha obligación por parte del deudor, porque en diversas ocasiones los deudores evaden esta responsabilidad, utilizando estrategias que le impiden a la autoridad conocer sus ingresos reales y bienes que poseen, con el fin de que no se pueda fijar un monto determinado, o que definiéndose, este resulte inoperante porque el deudor ha demostrado no tener ingresos o bienes con los que se pueda garantizar el cumplimiento de la carga alimentista” detalló la priista.