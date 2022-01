Chivas le pasó por encima a Mazatlán

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las Chivas comenzaron a tambor batiente el Clausura 2022 y con equipo incompleto golearon 3-0 al Mazatlán FC en un domingo donde los tapatíos confirmaron que lo mostrado en la pretemporada no fue broma y están listos para pelear por el título.

Con un cierre de primer tiempo de locura en el que hicieron tres goles en un lapso de seis minutos, el equipo de Marcelo Michel Leaño arrancó con el pie derecho y además con grandes noticias, ya que Alexis Vega, uno de los anotadores, festejó y mandó el mensaje que se quedará en el elenco y habrá renovación de contrato.

Michel Leaño mandó una alineación con mucho joven y canterano, por lo que Chivas salió avasallador a la cancha del Estadio Akron.

Del otro lado, Mazatlán FC no tuvo una buena tarde, enfrentar al Rebaño se le sigue complicando, no conoce la victoria en cuatro duelos y aunque aguantó, simplemente no pudo.

