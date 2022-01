Dona un riñón a su suegra y novia lo deja y se casa con otro

Cuando uno está enamorado no consideramos que las relaciones no siempre llegan a buen puerto y tienen desenlaces inesperados

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Dicen que el amor tiene límites, pero en ocasiones también puede cegarnos y llevarnos a cometer imprudencias que pueden afectar nuestro futuro.

Pero cuando uno está enamorado no consideramos que las relaciones no siempre llegan a buen puerto y tienen desenlaces inesperados, al menos eso le ocurrió a Uziel Martínez, un hombre que donó su riñón a su suegra sin pensar que su novia lo terminaría abandonando por alguien más.

A través de TikTok se han expuesto las desastrosas historias de amor, tanto de mujeres como de hombres. Al ritmo del tema “Favorite Crime”, de Olivia Rodrigo, los usuarios narran las tragedias que han vivo, y que sin duda lleva a más de uno a tararear “yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más”, del legendario Juan Gabriel.

TikTok ha alcanzado tal magnitud y este caso es uno más de los que se pueden ver en esta plataforma.

Uziel Martínez, un profesor de Baja California, se sumó a la tendencia en TikTok y a través de un video relató la desdicha de la que fue víctima hace algún tiempo.

El joven decidió donar un riñón a la madre de su novia, pero nunca consideró que en varias ocasiones “el amor se acaba”.

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes…”, escribió el hombre junto a una fotografía en la que aparece recostado desde su cama.

El usuario se dio a la tarea de responder a los que le mandaron mensajes de apoyo y aliento.

“Quite esa cara compa, ella perdió un gran compañero… siga adelante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore”, escribió un internauta.

Uziel Martínez respondió: “De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos; no somos amigos, pero tampoco nos odiamos, yo sólo lo hizo por TikTok no creí que se fuera a salir esto de control”.

Uziel reconoció que no tiene problemas de salud y continúa con su vida con normalidad. Además, cuando alguien le pidió que no volviera hacerlo, Uziel Martínez soltó una carcajada y explicó que eso es simplemente imposible.

“Nada más tenemos dos riñones y si ya di uno nada más me queda otro para mí, así que… no se puede lo siento”.

Ésta no es el único video de este tipo que ha revolucionado TikTok, hace unos días circuló el clip de un joven que se abandonó la Universidad de Harvard para ir en busca de una mujer que al final no le correspondió.

Con información de: milenio.com