Por lo menos 40 edificios en abandono detectan en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam. – En total abandono se detectaron por lo menos 40 edificios de la zona centro en Tampico, lo que implica que el riesgo de más percances con las construcciones en mal estado es latente, situación que activó acciones en el cabildo de la ciudad que pretende que de nueva cuenta se ponga en funciones la comisión especial para dar seguimiento a esta problemática.

El regidor Alberto Sánchez Neri, señaló que ya tienen la propuesta para que se integre nuevamente la Comisión de revisión no solo de cornisas, sino de edificios históricos del primer cuadro de la ciudad, para analizar procedimientos y verificación de construcciones abandonadas que representan peligro para la población y debe tomarse cartas en el asunto.

“Podrán ver en cualquiera de las calles y sobre todo en la parte del segundo cuadro como la calle Aduana hacia la 2 de Enero, en donde vamos a encontrar una gran cantidad de edificios abandonados y ya no hablamos que tienen flora parasita, son árboles que están encima de esos edificios y que sus raíces están en la pared y en un momento dado se van a desprender y se puede originar una tragedia”, expuso.

Hay que retomar otra vez esos trabajos, añade, “para integrar un censo de lleno y ver la cuestión jurídica para que los dueños respondan y actúen en consecuencia, pues ya no se cuenta la Comisión para la Revisión de Edificios históricos en el primer y segundo cuadro de la ciudad, situación que ha generado incluso que sueldo de inmuebles acudan ante el municipio a preguntar qué es lo que pueden hacer para evitar riesgos con sus propiedades.

“Aquí tuve un ciudadano desesperado, de la calle 2 de Enero, donde nos pide la intervención para derribar su casa porque ya no está en condiciones de ser habitada, pero sobre todo por una situación similar a lo que paso y él no se hace responsable, pero no se ha podido atender porque también pertenece a ese catálogo de edificios históricos o artísticos y no se ha conseguido el permiso”, expuso.

“Esa comisión se formó en el anterior cabildo y se les entregó el resultado, y se les dio con lujo de detalles el avance, los planteamientos, y en mi informe plante los retos y entre ellos que esta administración tenía que seguir trabajando en ese sentido de checar el tema de las marquesinas y edificios antiguos, abandonados, que representa un peligro para la ciudadanía que transita por el primero y segundo cuadro de la ciudad”, puntualizó.