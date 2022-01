Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, adelantó que luego de haber hecho tres visitas a Estados Unidos, ya analiza el realizar una gira por países de Centroamérica.

El mandatario explicó que, en caso de llevar a cabo las visitas a distintas naciones, podría reunirse con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, quien en diciembre pasado se convirtió en la primera presidenta de esa nación.

Es probable que si viene (Xiomara Castro) será muy bien recibida, pero estoy pensando hacer una gira este año en Centroamérica y la iría a visitar, aún no tengo el tiempo definido y tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica, porque he salido tres veces y las tres a Estados Unidos, entonces me falta el sur”, comentó.

Reiteró su gusto por el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile, en diciembre pasado con el 55.87 por ciento de los votos.

Señaló que México mantendrá buenas relaciones con todos los gobiernos, y muestra de ello es que “hemos actuado con solidaridad” en varios terrenos como lo ha sido con el apoyo que ha brindado a otras naciones en medio de la pandemia por covid-19; además destacó la ayuda de otros países a México en este mismo contexto.

“Nos dio el gusto de Boric, en Chile, fue algo esperanzador para América Latina y vamos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos bajo los principios constitucionales (…), aunque no les guste esta expresión, pero se está recuperando el prestigio de la política exterior de México, no sólo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo”, dijo.

López Obrador anunció que esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores va nombrar nuevos embajadores y cónsules; asimismo, este martes sostendrá un encuentro con los

“Mañana vamos a tener una reunión con todos los embajadores y cónsules de México en países extranjeros y vamos a intercambiar opiniones”, informó en su tradicional conferencia.

Con información de: excelsior.com