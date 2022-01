Mueren congelados 21 turistas en Pakistán por tormenta de nieve

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Con variaciones en el clima bastante inusuales para esta época del año comenzó el 2022. No sólo en la CDMX donde el pasado 6 de enero la lluvia sorprendió a muchos, sino porque en otras partes del mundo también se han presentado nevadas que han sorprendido a habitantes y turistas.

Esto fue precisamente lo que ocurrió en Murree, un destino turístico ubicado a unos 70 kilómetros al noreste de Islamabad, la capital de Pakistán, en donde en los últimos días se han presenciado nevadas que no se habían visto en mucho tiempo y las cuales ya dejaron pérdidas humanas a su paso.

El pasado 7 de enero miles de turistas en Pakistán, a bordo de sus automóviles, acudían al lugar para ver la caída de nieve. Alrededor de 24 mil coches fueron sorprendidos por una tormenta de nieve que les bloqueó el paso y los obligó a esperar a que los servicios de emergencia los rescataran.

La mayoría de los afectados fueron salvados y recibieron cobijas y comida, lamentablemente los soldados encontraron a 21 personas sin vida dentro de varios automóviles. Algunas de ellas, posiblemente murieron de intoxicación por monóxido de carbono durante la noche en la que esperaron a las autoridades.

GOBIERNO DE PAKISTÁN NO ACEPTA RESPONSABILIDAD

El Gobierno de Pakistán ha sido señalado como el culpable de esta tragedia, pues hace días el departamento meteorológico del país informó de la caída de nieve y las autoridades no se tomaron la molestia de informar a los turistas de no acercarse a la zona. Sobre todo a sabiendas de que no contaban con el equipo necesario para manejar una situación de emergencia tan grande.

Las autoridades culparon a los turistas por haber viajado a la zona sin tomar en cuenta el clima y todo lo que podría ocurrir. Algo irónico considerando que días antes algunos funcionarios del gobierno incluso presumían el número de turistas que Murree.

Con información de: sopitas.com