AMLO se siete “bastante bien” tras segundo contagio de covid

Con un video transmitido en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador narró su experiencia en este, su segundo contagio de covid-19, y adelantó que se sentía ‘bastante bien’.

“Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien, este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando”, dijo.

“Creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni sufrir con pérdidas de vidas humana, esto es distinto, yo diría que el virus va de salid, ya se queda aquí, no va a los pulmones. Muy pronto las cosas van a normalizarse, hay que seguir haciendo nuestras actividades, desde luego cuidándonos, pero no alarmarnos, eso es lo que puedo decirles”, apuntó.

Detalló que sufría de un ardor en la garganta y que al principio sintió un ‘poquito de dolor de cuerpo’. Indicó que como tratamiento toma paracetamol y que se siente “bastante bien”.

“Voy a seguir trabajando, si hay personas me voy a poner el cubrebocas, si no, como lo estoy haciendo ahora, pero voy a seguir en mis labores. Lo más importante es no vencerse, hay que echarnos para adelante. Tenemos como protección al creador la ciencia y además las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México”, explicó.

