Detectan “huachicoleo” de agua en fraccionamientos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- De los usuarios que en su conjunto adeudan a Comapa 400 millones de pesos algunos de ellos tienen sus viviendas en fraccionamientos y residenciales que no han acudido ante el organismo operador del agua a realizar sus contratos, por lo que tienen el suministro a través de una “toma clandestina”, reveló el gerente de la Comapa Eliseo García Leal.

Tras señalar que permanentemente están trabajando sobre los rezagos en el cobro del vital líquido, García Leal destacó; “siempre ha habido tomas clandestinas, hay un programa que tenemos sobre tomas clandestinas, más que clandestinas son aquellos fraccionamientos que no han ido a contratar el servicio”.

El Gerente General del organismo operador del agua en esta Capital agregó que algunos fraccionadores venden lotes y casas y los compradores no acuden a realizar su contrato, por lo que siguen conectados a la red hidráulica, sin darse de alta en el padrón de usuarios.

“Entregaron el fraccionamiento pero no han ido a contratar el servicio, no tengo el número pero es un trabajo permanente que se hace visitando fraccionamientos, nuestros inspectores andan en campo”.

“Estamos trabajando permanentemente sobre los rezagos, necesitamos incrementar nuestra recaudación para poder cubrir con todos los insumos que requerimos para operar el sistema”, agregó.

Cabe señalar que el Gerente de la Comapa reveló que por rezagos hay cerca de 400 millones de pesos, y “muchos de ellos son incobrables”.

“Se está haciendo una actualización para ver de qué manera los vamos a convocar a que se pongan al corriente, es un rezago histórico, no es de ahorita, tiene muchos años”.